AFAD duyurdu: Gökçeada açıklarında deprem!
AFAD, Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi
AFAD, Ege Denizi Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-07
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:40.2975 N
Boylam:24.1875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bmmD7ZfebA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ege Denizi Gökçeada açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 12.2 km olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2025
YUNANISTAN https://t.co/gA9obBsljf
07.06.2025, 15:46:18 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 12.2 km#Kandilli