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AFAD duyurdu: Gökçeada açıklarında deprem!

AFAD, Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Gökçeada açıklarında deprem!
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AFAD, Ege Denizi Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ege Denizi Gökçeada açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 12.2 km olarak bildirdi.

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