SGK, Erzurum’daki maden kazası ile ilgili müfettiş görevlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen maden kazası için müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan: Başsağlığı diliyorum

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"SGK tarafından müfettiş görevlendirildi"

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim olayı araştırmak üzere Müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."