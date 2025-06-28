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SON DAKİKA... Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük: Can kaybı var

Son dakika haberi... Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük: Can kaybı var
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İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

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