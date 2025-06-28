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Adalet Bakanı Tunç: Erzurum'daki maden kazasında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden kazasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç: Erzurum'daki maden kazasında soruşturma başlatıldı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşanan trajik maden kazası sonrası, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.  Bakan Tunç, kazada hayatını kaybeden işçilere başsağlığı diledi ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bakan Tunç, Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. 

Acılı ailelere başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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