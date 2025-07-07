Bursa'da ulaşıma zam yapıldı, abonman sistemi kaldırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli oldu.

Tarifeye göre, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi. Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

BursaRay ve otobüs ücretleri şu şekilde oldu;

"Tam bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (1 durak) 8,5 lira, BursaRay (6-11 durak) 26,5 lira, BursaRay normal hat 35 lira, besleme hatları 31 lira, kısa hat otobüsler 33 lira, uzun hat otobüsler 44 lira, tramvay (T1, T2, T3) 27,5 lira, özel ring hatları 26,5 lira."

Öğrenci biletleri ise aşağıdaki gibi düzenlendi;

"Öğrenci bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (merkez hat) 8,75 lira, besleme hatları 7,75lira, kısa hat otobüs 8,25lira, uzun hat otobüs 11 lira, tramvay (T1, T2, T3) 6,90 lira, özel ring 6,5 lira."

İlçeler arası ulaşımda da yapılan zam ve diğer detaylara https://www.burulas.com.tr/fiyat-tarifeleri/ adresinden ulaşılabilir.

Abonman kart sistemi kaldırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Burulaş, toplu ulaşımda abonman kart sisteminin kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli Bursalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz kaliteli ulaşım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde, özellikle personel giderlerinden akaryakıt fiyatlarına, bakım ve yedek parça maliyetlerinden döviz kuruna bağlı artışlara kadar birçok alanda ciddi maliyet yükselişleriyle karşı karşıya kaldık.

Personel giderlerimizde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında yüzde 27 oranında artış yaşandı. Türkiye genelindeki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bizi ulaşım ücretlerinde güncelleme yapmaya mecbur bıraktı.

Ulaşımda dijital BursaKart sistemine geçiş süreci çerçevesince mevcut abonman kart sistemi kaldırıldı. Ancak mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabilecek. Bu kararlar alınırken sadece rakamlar değil, sizlerin günlük hayattaki ekonomik yükü de göz önünde bulundurulmuştur. Hizmeti kesintisiz sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."