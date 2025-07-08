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Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın cenaze programı belli oldu

Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında hayatını kaybetti. Çetinkaya için 9 Temmuz’da (yarın) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde tören düzenlenecek. Cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Haber Merkezi
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Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın cenaze programı belli oldu
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Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi’nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Çetinkaya, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Entübe edilen Çetinkaya, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze programı belli oldu

Meslekte 50 yılı geride bırakan usta kalem için 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) binasında bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılınacak.

Ailesi, meslektaşları ve okurları tarafından sevilen Çetinkaya, Üsküdar’daki Çengelköy YK Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Törene çok sayıda gazetecinin ve siyasetçinin katılması bekleniyor.

Çetinkaya, basın özgürlüğü ve laiklik gibi konulardaki net duruşuyla tanınmış, gazetecilik hayatı boyunca birçok önemli yazıya imza atmıştı.

Hikmet Çetinkaya kimdir?

Hikmet Çetinkaya, 1942 yılında Edremit’te doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Mesleğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabirlik ve röportaj yazarlığı yaptı. 1988’den bu yana köşe yazarlığı yapıyordu. Bir dönem gazetenin İzmir temsilciliği görevini yürüttü. 1992 yılından 2000 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdürdü.

Yayınlanmış 36 kitabı bulunuyor. Kitaplarından bazıları; Aşık Kadınlar Sokağı, go home, Din Baronunun Kazları, Şeriat Pazarı, Sevdanın Adresi Belli Değil, Gözlerin Poyraz, Bir Güneydoğu Gerçeği: Necla, Alaca Bir Öfke, Troya'dan İyonya'ya: Mitolojik Aşklar Coğrafyası, Kadınlar Yağmur ve Kuşlar, İrticanın Kara Yüzü: Usame Bin Ladin'den Kaplancılar'a, Kubilay Olayı ve Tarikat Kampları, ABD'nin Kürt Kozu ve Bağdat'ın Çocukları, Çağımızın Üç Tanığı: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Muzaffer İzgü ve Samim Kocagöz, Gülün Ölüm Yüzyılı, 68'den 78'e: Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar, Türkiye'nin Şeytan Üçgeni: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Kuzu Postunda Kurt: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Soros'un Çocukları, Amerikan Mızıkacıları, Yobaz ve Hokkabaz, Atatürk Devrimleri ve Dinci Kuşatma.

Evli ve üç kız çocuğu babasıydı. 2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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