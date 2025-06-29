Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Şarkıcı Sevcan Orhan Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaştı. Ünlü şakıcı sahnedeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kıbrıs’ta konser veren şarkıcı Sevcan Orhan, sahnede fenalaştı.
Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Lefkoşa Concorde Otel’de sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, sahne performansı sırasında aniden fenalaşan Orhan, kontrol amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Müşahede altında kalacak
Sevcan Orhan’ın, tansiyon düşüklüğüne bağlı kalp ritminde düzensizlik yaşadığı öğrenildi. Orhan, gece boyunca kaldırıldığı hastanede müşahede altında kalacak