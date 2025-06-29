  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Takip Et

Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan sahnede fenalaştı

Şarkıcı Sevcan Orhan Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaştı. Ünlü şakıcı sahnedeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Takip Et

Kıbrıs’ta konser veren şarkıcı Sevcan Orhan, sahnede fenalaştı.

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Lefkoşa Concorde Otel’de sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, sahne performansı sırasında aniden fenalaşan Orhan, kontrol amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Müşahede altında kalacak

 Sevcan Orhan’ın, tansiyon düşüklüğüne bağlı kalp ritminde düzensizlik yaşadığı öğrenildi. Orhan, gece boyunca kaldırıldığı hastanede müşahede altında kalacak

SON DAKİKA... Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük: 3 kişi hayatını kaybettiSON DAKİKA... Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük: 3 kişi hayatını kaybettiGündem
SGK, Erzurum’daki maden kazası ile ilgili müfettiş görevlendirdiSGK, Erzurum’daki maden kazası ile ilgili müfettiş görevlendirdiGündem

 

Gündem
İletişim Başkanlığı: Son 2 günde ülke genelinde 150 yangın meydana geldi
Son 2 günde ülke genelinde 150 yangın meydana geldi
Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu
Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu
Burda'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
Bursa'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
İstanbul'da kapatılacak metroların saatinde değişiklik yapıldı
İstanbul'da kapatılacak metroların saatinde değişiklik yapıldı
DMM, İzmir'deki orman yangının "kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı
DMM, İzmir'deki orman yangının "kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı
Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı