  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MESAM'dan Spotify ile partner ve çözüm ortaklığı üzerine açıklama
Takip Et

MESAM'dan Spotify ile partner ve çözüm ortaklığı üzerine açıklama

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Rekabet Kurulunun "Spotify" hakkında inceleme başlatmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MESAM'dan Spotify ile partner ve çözüm ortaklığı üzerine açıklama
Takip Et

Ergül, açıklamasında, Türkiye'nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmediğine işaret ederek, bunun sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Spotify'i partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz

Müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcıların başlıca gelirlerinin dijital platformlardan elde edilen telif bedelleri olduğunu aktaran Ergül, şunları kaydetti:

"Dijital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify'nin fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify'i partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz."

Rekabet Kurulunun Spotify hakkında inceleme başlatmasına da değinen Ergül, konuyu yakından takip ederek, Spotify yetkililerinin konuya uzlaşmacı ve duyarlı yaklaşımları nedeniyle çözüm ümitlerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti.

Karatay’ın kalbinde tarihi dönüşüm devam ediyorKaratay’ın kalbinde tarihi dönüşüm devam ediyorŞehirler

 

Kızıldeniz'de yük gemisine saldırı: 2 ölüKızıldeniz'de yük gemisine saldırı: 2 ölüDünya

 

Gündem
Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı
Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Özgür Özel'e ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Özgür Özel'e ziyaret
DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Zeydan Karalar tutuklandı