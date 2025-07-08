Karatay’ın kalbinde tarihi dönüşüm devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞU /KONYA

Karatay Arastasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden biri olan çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle; Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi iş birliğinde hayata geçiriliyor. Temeli 10 Şubat’ta atılan Karatay Arastası, kısa sürede önemli bir aşamaya ulaştı.

Konya’nın tarihi dokusu gelecek kuşaklara aktarılacak

Proje kapsamında, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabını oluşturan Karatay Arastası, Aziziye Mahallesi’nde yükseliyor. Toplamda 100 bin metrekarelik alanı kapsayan bu büyük dönüşümün önemli bir ayağı olan çarşı, 6 bin 427 metrekare arsa alanı ve 3 bin 4 metrekare inşaat alanında, 84 iş yerinden oluşacak. Proje tamamlandığında, Konya’nın tarihi dokusunu ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktaracak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Mevlana Türbesi’nin hemen arkasında yapımı süren Karatay Arastasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden biri”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana Türbesi’nin arkasında devam eden Karatay Arastasının yapım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turizme yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Kılca, projenin önemine dikkat çekti.

Başkan Kılca, “Mevlana Türbesi’nin arkasında kentsel yenileme çalışmalarımıza başladık. Bu bölge, şehrimizin tarihi dokusunu yeniden canlandırmaya yönelik dönüşüm sürecinin ilk etabını oluşturuyor. Karatay Arastası da bu kapsamda inşa ediliyor ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 84 bağımsız bölümden oluşacak Karatay Arastası, Konya’ya yakışır bir çarşı olacak.” dedi.

Projenin hem turizme hem de şehir estetiğine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kılca, “Özellikle Konya’ya gelen turistler, Hz. Mevlana’yı ziyaret ettiklerinde bu çarşı da uğrak yerleri olacak. Burada Konya’nın tarihi dokusuna uygun yeni yaşam ve turizm alanları oluşturuyoruz. Şehrimizin kalbinde, nefes alan yeni mekanlar inşa ediyoruz. Karatay Arastası tamamlandığında, Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Çarşımız şimdiden şehrimize ve Karatay’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.