Akdeniz Prefabrik, 8 katlı bina yüksekliğindeki kolonları tek parça üretip montajlıyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Akdeniz Prefabrik Genel Müdürü İnşaat Mühendisi Şafak Özel, şirketin çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi. Akdeniz Bölgesi’nde üretim kapasitesi ve operasyonel anlamda en güçlü firma olmak istediklerini belirten Şafak Özel, tamamladıkları projelerle bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Geride kalan aylarda Mersin OSB’deki bir lojistik firması için 6 bin 500 metrekarelik tesis kurduklarını anımsatan Özel, projeyi 35 gün gibi kısa bir sürede teslim etiklerine dikkat çekti. Yüksek nitelikli benzer çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Özel, “Yine Mersin OSB’de üretim ve depolama faaliyetlerinin birlikte yürütüleceği bir tesisi tamamladık. 10 biner metrekarelik 2 katta toplam 20 bin metrekare kullanım alanı sunan tesisi, 24 metre yükseklikle inşa ettik. Burada ilgi çeken konu, 8 katlı binaya eşit olan 24 metrelik kolonları tek parça halinde imal edip montajlamamız oldu. Arazinin kot farkından faydalanarak inşa ettiğimiz köprü sayesinde, TIR’lar üst katta yükleme/tahliye ve manevra yapabiliyor. Her bir metrekareye 2 ton taşıma kapasitesi planladık. Bölgede böylesi bir proje, ilk kez Akdeniz Prefabrik İmzasıyla uygulandı. Öte yandan 28 farklı proje üzerindeki tasarım, üretim ve montaj faaliyetlerimiz sürüyor” dedi.



Şirket üretim kapasitesinin 2023’ün son çeyreğinden bugüne dek 3 kat arttığını dile getiren Şafak Özel, önümüzdeki süreçte de yaklaşık 1,5 kat artış hedeflediklerini aktardı. Üretim sahasını genişletip ekipman yatırımı yaptıklarını söyleyen Özel, “Vinç ve kalıp envanterimizi ciddi ölçüde güçlendirdik. Hâlihazırda 150 personel istihdam ederken, bu sayıyı yükselteceğiz. Kapasite artırım yatırımları hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.



Denetim eksikliğini uzman kadrosuyla aşıyor

Demecinde sektörel sorunlara da değinen Şafak Özel, şöyle devam etti: “Firmalar işin mühendislik, uygulama ve doğru tasarım konusunda zayıf kalıyor. Deprem yönetmeliğine uygun tasarım yapan işletme sayısı oldukça az. Denetleme konusunda ciddi sıkıntılar var. Yapılan iş tamamen şirketlerin inisiyatifinde. Ciddi denetimler geçirmiyor, kontrol görmüyoruz. Sonuç olarak yönetmeliğe uygun tasarım, imalat ve montaj yapılmıyor. Biz ise bunlara rağmen projelerin her aşamasını çok dikkatli şekilde koordine ediyoruz. Güçlü üretim ve montaj ekibimizin yanında, profesyonel bir kontrol mekanizmamız var. Can ve mal güvenliğini her türlü maddi kazancın önünde tutmamız, bizi sektörde güçlü kılıyor. Bu anlamda da bölgenin en iddialı firmasıyız. Öte yandan kalifiye personelle ilgili şuan bir sorun yaşamıyoruz ancak sektöre mevcut kadroları gençleştirecek yeni çalışanların dâhil olmaması, gelecekte personel sorununa yol açabilir.”



Tüm projelerinde ‘yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ sağlamak adına çaba gösterdiklerinin altını çizen Şafak Özel, zihinlere ‘Bu işi Akdeniz Prefabrik yapar’ algısını yerleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.