Zemine 700 kazık uygulandı: Marvista, The Port ile maksimum güven ve konfor sağlayacak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin ve Batman’da 30 yıldır dikkat çeken projelere imza atan Marvista İnşaat’ın Genel Koordinatörü Erkan Han, yeni bir yaşama perde aralayacak The Port’un detaylarını paylaştı. Şirket amiral projesinin Mersin Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 3,5 dönümlük arazide zemin+17 katla inşa edildiğini belirten Erkan Han, kent standartlarının üstünde şekillendirilen The Port’un, dünya genelinde yeşil ve sürdürülebilir bina sistemlerine verilen LEED sertifikasına sahip olduğunu bildirdi. 2026’nın aralık ayında tamamlanması planlanan The Port’ta güvenlik ve sağlamlığın ön planda tutulduğuna işaret eden Erkan Han; bina altına 353 taşıyıcı kazık, sismik yanal yük azaltımı ve yeraltı sularının uzaklaştırılması adına da 347 kesişen kazık olmak üzere, toplam 700 kazık uygulandığını söyledi. Han, toplam yatırım maliyetinin yüzde 30’unu zemin güçlendirmesi için kullandıklarını açıkladı.



Tüm odalar denizle buluşuyor

Brüt 323 metrekarelik 5+1 oturumlu ve doğu-batı eksenli dairelerde, GMK Bulvarı’na cepheli bir oda haricindeki tüm alanların panoramik deniz manzaralı olduğunu dile getiren Erkan Han, geniş kat yüksekliğiyle ferah bir ortam kurguladıklarını ifade ederek, “Mevcut arazi yapısını kullanarak, her katta deniz manzaralı daireler var edeceğiz. Denizi kucaklayan dokuyu, buna uygun cam sistemleriyle odaların içine taşıyacağız. Ebeveynlere özgü tasarladığımız odalardaki denize nazır jakuziyle ister manzaraya karşı, istenirse bir tıkla camları flulaştırıp kendine özgü bir alanı olan ferah ortamlar var edeceğiz. Yapay zekâyla güçlendirdiğimiz oda sistemlerinde birçok komutu tablet ya da telefon üzerinden yönetip, daha konforlu bir yaşam tarzı oluşturacağız. Çiçeklerin solmaması ve ortam her zaman yeşil kalması için otomatik sulama sitemleri kuracak, oksijen kaynağımız yeşili yaşatacağız. VRF sistemleriyle iklimlendirme her odaya özgü olacak, yerden ısıtmayla konforu maksimuma çıkaracağız. Mutfaklarda ve yaşam alanlarındaki kötü kokuyu temizleyip, daireyi daha kaliteli havayla besleyeceğiz. Hastane ve otel gibi endüstriyel alanlarda tercih edilen hava temizleme sistemlerini bölgede ilk kez bir konut projesinde kullanan firma olacağız. Sebebi ne olursa olsun, kötü kokunun önüne geçiyoruz” dedi.



Çevreci yapısıyla dikkat çekiyor

Çevre düzenlemesinde karbon salınımını minimum olan LEED sertifikasına uygun bitkiler kullanılacağını aktaran Erkan Han, ortak mahallerde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini ise çatı katındaki 16 kW’lık GES’ten karşılayacaklarını anlattı. Yüzme havuzunu teras katta, Akdeniz’in mavisiyle bütünleştirip sonsuzluk havuzu şeklinde tasarlayacaklarını söyleyen Han, “Konut içinde insan sağlığına zararlı malzeme kullanmayacağız. İç mekân aydınlatma sistemleri, göz ve uyku kalitesini destekleyecek. Bina dışındaki aydınlatmaların lümen değerlerini de gözü yormayacak şekilde kurgulamayı planlıyoruz. Kuraklığın yaşamı tehdit ettiği bir dönemde, arıtma sistemimizle lavabo ve banyo sularını peyzaj alanlarında kullanacağız. Daha kullanılabilir atık suları ve yağmur sularını ise yeniden klozetlere yönlendireceğiz. 0’a yakın bir kayıpla suyumuzu geri kazandıracağız. Ayrıca bina önünde araçların oluşturacağı kötü görüntüyü, çift katlı otopark sistemiyle ve her daireye 2 araçlık alan yaratarak önleyeceğiz. Sağlıklı yaşam alanları ve binaya ait kafeyle özgün mimariyi destekleyeceğiz” diye konuştu.



Heyecan uyandıran yeni projeler yolda

Mersin’e değer katacak projelere odaklandıklarına vurgu yaparak, The Port’tan daha fazla ses getirecek projeleri tasarım aşamasından sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Erkan Han, sözlerini şöyle tamamladı: “Her kesime hitap eden projeler kurgulayacak, turizm alanında ise otel projelerimizi Mersin halkının hizmetine sunacağız. Öte yandan devletimizin planlaması dâhilinde sınır komşularımızın yeniden inşa edilme sürecinde var olmayı, kişisel müteşebbisle istihdama katkı sağlamayı düşünüyoruz. Yurtdışı projelerimizin Ar-Ge’sine devam ederken, Moldova ve bir şubemizin bulunduğu Ukrayna’da yatırım yapmayı hedefliyoruz.”