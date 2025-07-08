Serbest bırakılan Abdurrahman Tutdere’den ilk açıklama

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Abdurrahman Tutdere'den ilk açıklama geldi

Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Tutdere, "Bir soruşturma kapsamında ifademiz alındı, gözaltındaydık. Şu anda diğer arkadaşlarımızın sorguları devam ediyor. İnşallah Zeydan Başkan ve diğer arkadaşlarımız da özgürlüklerine kavuşurlar. Olayın ilk gününden bu yana takip ediyorsunuz. Şu anlık süreci birlikte takip edeceğiz." ifadesini kullandı.