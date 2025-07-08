  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Abdurrahman Tutdere adli kontrolle serbest bırakıldı! Zeydan Karalar için karar bekleniyor
Takip Et

Abdurrahman Tutdere adli kontrolle serbest bırakıldı! Zeydan Karalar için karar bekleniyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevl edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abdurrahman Tutdere adli kontrolle serbest bırakıldı! Zeydan Karalar için karar bekleniyor
Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontol şartıyla serbest bırakıldı. 

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu? 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelenmişti.
Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlenmişti.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edilmişti.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı tespit edilen 4 şüpheli belirlenmişti.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Dört gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değil!Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Dört gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değil!Gündem
CHP'li belediyelere operasyon: Karalar ve Tutdere dahil 13 kişi adliyeye sevk edildiCHP'li belediyelere operasyon: Karalar ve Tutdere dahil 13 kişi adliyeye sevk edildiGündem
Gündem
Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı
Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Özgür Özel'e ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Özgür Özel'e ziyaret
DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Zeydan Karalar tutuklandı