Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Temmuzda anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması'nda CNBC-e'nin sorularına yanıt verdi.

Çakar TCMB'nin atacağı olası bir faiz indirimi adımı için temmuz ayına işaret ederek, "Yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme var. Bu çerçevede 24 Temmuz'daki PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum" dedi.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20'li seviyelere gerileyeceğini öngördü. Çakar, faizlerdeki düşüşün de enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle paralel ilerleyeceğine dikkat çekti.

"Zorlu süreç geride kaldı, Türkiye yeni döneme hazır"

Küresel gelişmelere de değinen Çakar, İsrail-İran geriliminin enerji ve emtia fiyatları üzerinden Türkiye'yi olumsuz etkileyebileceğini, ancak ekonominin bu tür dışsal şoklara karşı daha korunaklı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Çakar, "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen değişiyor; yeni ekonomik ekosistem kurulurken Türkiye doğru pozisyon alıyor" dedi.

Türkiye ekonomisinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya geçtiğini belirten Çakar, "Zorlu süreci geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde Türkiye çok daha iyi bir konumlanma içinde olacak" ifadelerini kullandı.