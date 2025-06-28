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SPK’dan açığa satış için yeni karar!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ve pay geri alımlarının kolaylaştırılması gibi tedbirlerin uygulanmasını 29 Ağustos seans sonuna kadar uzattı.

Haber Merkezi
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SPK’dan açığa satış için yeni karar!
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.

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