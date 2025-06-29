  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da kapatılacak metroların saatinde değişiklik yapıldı
Takip Et

İstanbul'da kapatılacak metroların saatinde değişiklik yapıldı

Metro İstanbul, bugün kapatılacak metro istasyonlarının saatinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Uygulama saat 10.00'dan saat 08.00'e çekildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da kapatılacak metroların saatinde değişiklik yapıldı
Takip Et

İstanbul'da bazı metro istasyonlarının işletmeye kapatılma saatinde değişiklik yapıldı. 

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugünkü işletmeye kapatılma saatinde değişikliğe gidildi.

Saati 10.00'dan 08.00'e çekildi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusundaki "ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatma" uygulamasının saatinin 10.00'dan 08.00'e çekildiği belirtildi.

İşte kapalı olacak hatlar

Bu kapsamda 08.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valisi Gül'den protesto çağrılarına tepki: Müsamaha gösterilmeyecekİstanbul Valisi Gül'den protesto çağrılarına tepki: Müsamaha gösterilmeyecekGündem

 

Gündem
İletişim Başkanlığı: Son 2 günde ülke genelinde 150 yangın meydana geldi
Son 2 günde ülke genelinde 150 yangın meydana geldi
Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu
Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu
Burda'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
Bursa'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
DMM, İzmir'deki orman yangının "kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı
DMM, İzmir'deki orman yangının "kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı
Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı