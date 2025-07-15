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ABD vizesinde yeni şart: Sosyal medya hesapları herkese açık olacak

ABD vizesi almak isteyenler için yeni bir şart açıklandı. Ankara Büyükelçiliği'nin duyurusuna göre tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarları "herkese açık" olacak.

Haber Merkezi
İHA
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ABD vizesinde yeni şart: Sosyal medya hesapları herkese açık olacak
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ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" notuyla paylaştığı duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir."

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