  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavı usulsüzlüklerine yönelik operasyon: 14 gözaltı
Takip Et

FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavı usulsüzlüklerine yönelik operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavındaki usulsüzlüklerine yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavı usulsüzlüklerine yönelik operasyon: 14 gözaltı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, söz konusu sınavlarda önceden soruları alarak sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararıİzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararıGündem
Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar...Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
İstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyorİstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Bodrum'da yanan teknenin sahibi ünlü iş insanı çıktı!
Bodrum'da yanan teknenin sahibi ünlü iş insanı çıktı!
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik alternatif güzergahları duyurdu
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik alternatif güzergahları duyurdu
Kulis: AK Parti’nin Kızılcahamam kampının perde arkasında neler yaşandı?
Kulis: AK Parti’nin Kızılcahamam kampının perde arkasında neler yaşandı?
Konya'daki orman yangını Isparta sınırına dayandı: Köylerde alarm
Konya'daki orman yangını Isparta sınırına dayandı: Köylerde alarm
HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerine FETÖ operasyonu: Kayyum atandı
SON DAKİKA...
İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
60 ilde FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı