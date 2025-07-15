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İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı

FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik, İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yurt içi ve dışında FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı, temin edilen bu fonların da "gıda kolisi" adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği iddia edildi.

Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde örgüte fon sağladıkları iddiasıyla 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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