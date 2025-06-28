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İstanbul Valisi Gül'den protesto çağrılarına tepki: Müsamaha gösterilmeyecek

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından protesto çağrısı yapanlara tepki gösterdi. Vali Gül, "Hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır" dedi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valisi Gül'den protesto çağrılarına tepki: Müsamaha gösterilmeyecek
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada bazı grupların toplanma çağrılarını sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

"Müsamaha gösterilmeyecek"

Vali Gül'ün paylaşmı şu şekilde: 

"Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir. Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."

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