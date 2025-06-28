Son dakika: Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı
Son dakika: İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.
İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.
Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.
Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"
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