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İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları kapatılacak

Metro İstanbul, 29 Haziran Pazar günü bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları kapatılacak
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İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Taksim ve Şişhane'de durmayacak

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.

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