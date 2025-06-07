  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çad'dan, ABD'ye vize misillemesi
Takip Et

Çad'dan, ABD'ye vize misillemesi

Çad, Trump yönetiminin uyguladığı göç kısıtlamalarına tepki olarak ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çad'dan, ABD'ye vize misillemesi
Takip Et

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya almak üzere hükümete talimat verdiğini duyurdu.

Atılan adımın mütekabiliyet ilkesine uygun olduğunu belirten İtno, "Çad'ın (ABD'ye) ne sunacak uçağı ne de verecek milyarlarca doları var ama Çad'ın onuru ve gururu var." ifadelerini kullandı.

ABD, Çad'daki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla vize verilmesini 28 Mart'tan itibaren 90 gün süreyle kısıtlamıştı.

Çin’den nadir toprak ihracatını gevşetme sinyaliÇin’den nadir toprak ihracatını gevşetme sinyaliKüresel Ekonomi

 

Ferdi Zeyrek'in kızı yaşananları anlattı: Kaza ihmaldi, babamın şüpheleri vardıFerdi Zeyrek'in kızı yaşananları anlattı: Kaza ihmaldi, babamın şüpheleri vardıGündem

 

Dünya
Elon Musk geri adım attı: Trump paylaşımını sildi
Elon Musk geri adım attı: Trump paylaşımını sildi
Ukrayna’dan esir takası açıklaması: Rusya, anlaşmaya uymayan farklı listeler sundu
Ukrayna’dan esir takası açıklaması: Rusya, anlaşmaya uymayan farklı listeler sundu
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde kontrol ettiği adacık ve resifleri genişlettiği öne sürüldü
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde kontrol ettiği adacık ve resifleri genişlettiği öne sürüldü
Putin’den enerji içeceği hamlesi: Yasayı imzaladı
Putin’den enerji içeceği hamlesi: Yasayı imzaladı
Rusya'dan açıklama: Esir Takası anlaşması Ukrayna tarafından askıya alındı
Rusya'dan açıklama: Esir Takası anlaşması Ukrayna tarafından askıya alındı
Meclis onayladı: Norveç, ziyaretçilerden 'turist vergisi' alacak
Meclis onayladı: Norveç, ziyaretçilerden 'turist vergisi' alacak