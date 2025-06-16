İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sürüyor: Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe patlamalar...

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi dördüncü gününde sürüyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 1277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu. İsrail'de en az 13 kişi hayatını kaybetti. 380 kişi ise yaralandı.

İki ülke karşılıklı olarak şehirleri vurdu

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

01:05 İsrail ordusu İran’a yeni saldırılar başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

00:50 Tahran'da patlama sesleri

Tahran'ın farklı noktalarından aralıklarla patlama sesleri duyuluyor.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın Şehriyar ilçesine İsrail’in saldırdığını bildirdi.

00:31 İsrail ordusu halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.

Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.

23:40 İran'da can kaybı 224'e, yaralı sayısı 1277'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 98 kişi artarak 224’e, yaralananların sayısı da 1277’ye yükseldi



22:51 İran: İsrail saldırısında Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ve iki general öldü

İran devlet televizyonu, İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin öldüğünü bildirdi



22:30 Hayfa kentindeki yangın devam ediyor

İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarına tekrar başladı. İsrail'in Hayfa kentine düşen füze nedeniyle bölgede çıkan yangın sürüyor.

22:08 İran: İsrail saldırısında Dışişleri Bakanlığı binası isabet aldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, X hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in Tahran’daki saldırılarında bakanlığın Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünün hemen karşısında bulunan binalarından birine saldırdığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaralandığını kaydeden Hatibzade, saldırı sonrasına ait paylaştığı görüntünün enstitünün kütüphanesindeki hasarı gösterdiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Bu, İsrail rejiminin İran’a karşı devam eden sistematik saldırganlık kampanyasının parçası olan açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Tahran’ın kuzeyinde Niyaveran semtinde yer alıyor.

22:04 Hayfa'da 2 binada yangın çıktı, 4 yaralı var

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Hayfa'da iki binada yangın çıktığını ve dört kişinin yaralandığını aktardı.

Aynı şekilde güneydeki Lakhish bölgesinde de İran'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı paylaşıldı.

22:00 İsrail ordusu: Tahran'daki füze üretim tesisleri, radar tesisleri ve füze fırlatıcılarını imha ettik

İsrail ordusundan Tahran'a saldırıyla ilgili görüntü paylaşılarak, "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, İstihbarat Dairesi'nin talimatı doğrultusunda Tahran'daki karadan karaya füze üretim tesisleri, radar tesisleri ve karadan havaya füze fırlatıcılarına saldırıp imha etti" denildi

21:45 ABD: İsrail'in İran'a saldırılarında en az 406 kişi öldü

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubu, İran’daki kayıplar konusunda Associated Press’e (AP) açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında İran'da şimdiye kadar en az 406 kişinin öldüğü, 654 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.

21:22 İsrail medyası: Hayfa'da iki bina yanıyor

21:03 Demir Kubbe, İran füzelerini engellemeye çalışıyor

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin, İran balistik füzelerini havada engellemeye çalışıyor.

20:59 İsrail'in Hayfa kentinden dumanlar yükseliyor

İran füzeleri, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesislerini vurdu.

20:50 İsrail ordusu: İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları çaldı.

20:45 İran, İsrail'i yeniden vuruyor

İsrail ordusu, İran'dan yeniden füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Tel Aviv ve Kudüs'ten sirenler yükseliyor.

Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar oluyor.

20:00 İsrail'den yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, İran batısındaki onlarca karadan karaya füze hedefine karşı saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, okulların kapatılması da dahil olmak üzere kamu güvenliği kurallarının 17 Haziran 20.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

19:30 İran'da 128 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ukrayna, İsrail'in İran'a saldırılarında 3'ü çocuk 5 Ukraynalının hayatını kaybettiğini açıkladı.

19:24 Netanyahu: İran'da rejim değişebilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, çatışmaların İran'da rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini ifade etti.

ABD ve Trump'ın saldırılar konusunda önceden bilgilendirildiğini söyleyen Netanyahu, "İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi ve yardımcısını öldürdük" dedi.

Netanyahu, "Amerikan pilotları İsrail'e ilerleyen insansız hava araçlarını düşürüyor" dedi.

Netanyahu, Hamaney'e suikast sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Netanyahu, İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin ana binasını imha ettiklerini açıkladı.