İşte 19 Mart'tan sonra İmamoğlu'ndan gelen en net görüntü
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle ikinci kez Silivri’de hâkim karşısına çıktı. Duruşmada İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana en net görüntüsü kaydedildi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana en net görüntüsü kaydedildi.
İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sebebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu 2 numaralı duruşma salonundaki duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun son hali görüntülendi.
İşte o video:
İşte İmamoğlu'nun aylar sonra çekilen en net fotoğrafıları:
Bugün görülen duruşmada İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Mahkeme heyeti duruşmayı, 16 Temmuz 2025'e erteledi.