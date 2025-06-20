CHP'den stratejik seçim adımı: Tutsak adayın sesi olmak...

Türkiye'nin etrafındaki savaşlar ve çatışmalardan kaynaklı ateş çemberi, iç siyasetteki hareketliliğe gölge düşürecek gibi durmuyor.

Tutuklanan belediye başkanları ve kurultay davası ile uğraşan CHP, üzerinde yargı eliyle kurulan baskıyı stratejik bir hamleyle kırma planını hayata geçiriyor.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı, ancak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tam teşekküllü bir Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kuruyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin üç kişilik icra komitesinde yer alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir grup gazeteciyle sohbetinde ofisin kurulma amacını, "Tutsak cumhurbaşkanı adayımızın sesi olarak çalışmalarını organize edeceğiz" diye açıkladı.

Halen CHP'nin parti okulu olarak kullanılan Ankara'daki Bülent Ecevit yerleşkesindeki iki katın, ofisin kullanımına ayrıldığını anlatan Tezcan, kendisi, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı olan Serkan Özcan'dan kurulu üç kişilik İcra Komitesi altında 7 ayrı bölümün oluşturulacağını söyledi. Tezcan bu bölümleri, "Türkiye politikaları, Kampanya, İletişim ve Medya, Söylem ve Strateji Geliştirme, Mobilizasyon ve Saha Çalışması, İdari ve Mali İşler" bölümleri olarak sıraladı. Tezcan, ofisin İstanbul ayağının ise, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının bir katında faaliyet göstereceğini kaydetti.

"Partiler üstü olacak"

Tezcan'a göre, ofisin giderleri başlangıçta CHP bütçesinden karşılanacak. Ancak ofisin çalışma yöntemi "partiler üstü" olacak. Bu nedenle de, İcra Komitesi'ne ek olarak kurulacak İstişare Kurulu ve Cumhurbaşkanı Adayı Danışma Kurulu'na partili olmayan, alanında uzman isimler ile bölgelerinde tanınmış CHP'li olmayan, hatta başka partilere mensup kişiler de dahil edilecek. Ofisin ilk yapacağı faaliyet "toplumun beklentilerini ölçmek ve Türkiye'nin değişik bölgelerinin önceliklerini belirlemek" üzere saha çalışması gerçekleştirmek olacak.

Tezcan, cumhurbaşkanlığı seçim tarihi resmen açıklandığında ise, adayın "partiler üstü" durumunun altını çizebilmek için, çalışma ofislerinin CHP yerleşkesinden başka bir mekana taşınmasının söz konusu olabileceğini vurguladı. Saha çalışmasından gelen veriler ışığında cumhurbaşkanı adayı için bir "hükümet programı" hazırlanacağını da kaydeden Tezcan, birkaç ay sürecek bu sürecin ardından ise kampanyanın resmen başlatılacağını söyledi.

Tezcan, yine cumhurbaşkanı adayının "partiler üstü" konumunun altını çizecek şekilde, 2023 seçimi öncesinde 6 siyasi partinin yaptıkları ittifak çerçevesinde oluşturdukları "ortak politikalar" metnindeki verilerden de yararlanılacağını vurguladı.

CHP'nin ufukta seçim görünmeden başlayacak cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası ise çok renkli olacak gibi.

Kampanya safhasına geçildiğinde İmamoğlu'nun tutukluluk durumunun devam etmesi halinde, "vatandaşla buluşması" kimi zaman hologramlarla, kimi zaman yapay zeka kullanılan mesajlarla gerçekleştirilecek.

Türkiye gündemindeki bitmeyen sıcaklık, yaz sıcağını geçecek gibi...