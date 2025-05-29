Suriye'den iyi haber yok!

Cumhur İttifakı'nın PKK elebaşı Öcalan üzerinden yürüttüğü terör örgütüne silah bıraktırma süreci, ne Irak'ta ne de Suriye'de pek beklendiği gibi gitmiyor.

Türkiye, sadece PKK'nın değil, Suriye'nin kuzeyini kontrol eden PKK bağlantılı PYD-YPG'nin de "dağıtılmasını" istiyordu. Ancak Suriye'deki yeni yönetimin duruşu -şimdilik- Ankara açısından tatmin edici değil.

Şam yönetimi ülkedeki silahlı militanların kurulmakta olan yeni orduya entegre olması için bir takvim oluşturmuştu. Takvim bu hafta sona erdi, ancak orduya katılma süreci PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG için uygulanmadı.

PYD-YPG'nin anlaşması başka....

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, küçük silahlı grupların savunma bakanlığına entegre edilmesi için belirlenen sürenin PYD-YPG'nin kontrolündeki Kuzeydoğu Suriye’yi kapsamadığını açıkladı. Ebu Kasra, PYD-YPG ile Şam yönetiminin "ayrı bir anlaşma yaptıklarını" da vurgulayarak, 10 Mart'ta ABD'nin baskısıyla Şam ile PYD-YPG arasında imzalanan anlaşmaya atıfta bulundu. 10 Mart anlaşması, PYD-YPG'nin Suriye ordusuna katılımını öngörmekle birlikte, bunun nasıl yapılacağına ilişkin hiçbir ayrıntı içermiyordu. Nitekim genel hükümlerin yer aldığı anlaşmanın, Şam yönetimi ve PYD-YPG tarafından "çok farklı" yorumlandığı da imza töreni sonrasında yapılan açıklamalardan ortaya çıkmıştı. Suriye Savunma Bakanı'nın açıklaması da Şam'ın -Türkiye'nin baskısına rağmen- PYD-YPG konusunda "acele etmeye niyetinin olmadığını" ortaya koydu.

IŞİD kamplarının kontrolü kimde olacak?

Yine Ankara açısından kritik önemdeki, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD teröristlerinin ve ailelerinin tutulduğu kampların akıbeti de sıkıntılı. Türkiye, kampların kontrolünün PYD-YPG'den, Şam yönetimine geçmesini istiyordu.

Nitekim Şam ile PYD-YPG arasında geçen hafta IŞİD kampları konusunda bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD kamplarında yaşayan Suriye vatandaşlarının ülkenin diğer bölgelerine gönderilmesini içeriyor. Ancak IŞİD kamplarında sadece Suriye uyruklular bulunmuyor; Irak'tan Avrupa'ya, ABD'ye, hatta Uzak Doğu'ya kadar pek çok ülkeden Suriye'ye savaşmak için gelmiş yabancı uyruklular ve aileleri de o kamplarda yaşıyor.

PYD-YPG yetkililerinden gelen açıklamalar, anlaşmanın kampların kontrolünün Şam'a devrini içermediğini, hatta bu konunun "hiç konuşulmadığını" gösteriyor. Belli ki PYD-YPG, kendisine ABD ve Avrupa'da "meşruiyet" sağlayan IŞİD kamplarının kontrolünden kolay kolay vazgeçmeyecek.

PKK'dan silah bırakmak için yeni şartlar

PKK terör örgütünün kongresini toplayıp, silah bırakacağını açıklamasına rağmen, bu süreç de Ankara'nın istediği hızda ilerlemiyor.

Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw'ın haberine göre, PKK bağlantılı terör örgütlerinden KCK'nın yöneticilerinden Bese Hozat, Öcalan tamamen serbest kalmadan terör örgütünün silah bırakmayacağını açıkladı. PKK terör örgütü "kendimi feshettim" derken, yan kuruluşlarındaki ayak sürümü ve sürekli yeni şartlar ileri sürme durumu devam ediyor.

Kısacası, Suriye'den Ankara'ya bugünlerde pek iyi haber yok...