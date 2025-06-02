PYD-YPG'den ‘SDG’ye; Ankara'nın politika değişikliğinin işareti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu'daki politika değişiklikleri daha önce bölgedeki kritik kişi ya da aktörlerin isimlerini değişik telaffuz etmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı; Suriye'deki eski rejim ile dostane ilişkiler varken, bu rejimin liderinden "Esad" olarak bahseden Erdoğan, ilişkiler bozulunca aynı kişinin ismini "Esed" olarak dillendirmeye başlamıştı. IŞİD de Türkiye tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilince, ismi yine Erdoğan'ın kullanımıyla, "DAEŞ" olarak telaffuz edilir oldu.

Şimdilerde aynı durum PYD-YPG için yaşanıyor gibi. Yıllarca PYD-YPG'yi "PKK terör örgütünün Suriye uzantısı" olarak adlandırdıktan sonra, AK Parti yetkilileri birden bire bu örgütten Amerikalıların koyduğu isim olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak bahsetmeye başladılar. Açılışı Milli Savunma Bakanı Güler yaptı; geçen hafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllarca PYD-YPG dediği örgütü "SDG" olarak andı.

PYD-YPG'li isimden, "Türkiye bizimle ilişki kurmaya çalışıyor" iddiası

Zamanlama manidar; tam da Ankara PYD-YPG'den "SDG" olarak bahsetmeye başladığı anda, örgütün elebaşından kritik bir iddia gündeme geldi. PYD-YPG elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye'nin kendileriyle "üst düzeyde" ilişki kurmak istediğini iddia etti. Halihazırda Türkiye ile aralarında doğrudan bir iletişimin olduğunu da öne süren Abdi, Shams TV'ye yaptığı açıklamada, "İlişkileri geliştirmeye, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye açığız" mesajı verdi.

ABD Büyükelçisi de Abdi ile görüştü

Yine geçen hafta, Ankara ile PYD-YPG'yi -ya da AK Parti yetkililerinin de kullandığı ismiyle SDG'yi- barıştırmak için Amerikalılar da hareketlenmiş görünüyor. Trump tarafından aynı zamanda ABD'nin Suriye Özel Emsilcisi olarak atanan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın geçen hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu turu ile ardından gelen Suriye ziyareti önemliydi. Türkiye açısından dikkat çeken nokta ise Barrack'ın PYD-YGP'nin elebaşı Mazlum Abdi ile yaptığı telefon konuşması oldu. Al Monitor haber sitesi, Büyükelçi Barrack'ın görüşmede Mazlum Abdi'ye, "ABD'nin SDG'ye, IŞİD'le olan mücadelesinde vermekte olduğu destek sürecek" mesajı verdiğini duyurdu.

MHP Lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan üzerinden başlattığı "terörsüz Türkiye" sürecindeki PKK'nın silah bırakma kararına şu ana kadar PYD-YPG katılmadı. Hatta Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının PYD-YPG'yi "kapsamadığı" bile açıklandı örgütün elebaşları tarafından.

Son olarak PKK terör örgütünün bir başka yan kuruluşu olan KCK da "Öcalan tamamen serbest bırakılmadan silah bırakmayacağını" açıklamıştı.

Belli ki Öcalan'ın çağrısı tek başına yetmedi, ABD de konuya "müdahil" oldu.

PYD-YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin "Türkiye ile temas başladı" iddiası doğruysa, PYD-YPG-SDG'nin de tıpkı Irak örneğinde olduğu gibi, Suriye içinde "özel, özerk ya da federal" bir statüye doğru ilerlemesinin de önü açılabilir. PYD-YPG isminin AK Parti yetkililerinin ağzında "SDG"ye evrilmesinin getireceği politika değişikliği bu gidişatın işareti mi?

Göreceğiz...