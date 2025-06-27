En düşük emekli maaşı için geri sayım başladı: Milletvekilleri sordu, Bakan Işıkhan yanıtladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Işıkhan’la yapılan toplantıya katılan tüm milletvekillerinin gündemi emekli maaşlarıydı. Milletvekilleri, Işıkhan’a emeklilerin zor durumda olduğunu, maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, sahada en fazla emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Bakan Işıkhan da bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete ara zam yapılır mı?

Bu arada, asgari ücrete ara zamla ilgili tartışmaların da gündeme geldiği toplantıda milletvekilleri Işıkhan’ın açıklamalarından ‘Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu’ izlenimine kapıldılar.

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının azaltılması

Öte yandan, Bağ-Kur’luların emeklilikleri için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesi konusunda verilen sözlerin hatırlatılması üzerine de Bakan Işıkhan, bu konuda da çalışma yapıldığını, ancak henüz bir takvimlendirmenin olmadığını kaydetti. Bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini, sadece kendilerinin karar veremeyeceğini belirten Işıkhan, sosyal güvenlikte en önemli kriter olan aktif/pasif oranlarına dikkat çekti.