Kamu toplu sözleşmesinde üçüncü teklif bekleniyor

ANKARA (EKONOMİ) – Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinde, Kamu Çerçeve Protokolü çalışmaları kapsamında hükümet tarafının üçüncü teklifi vereceği kaydedildi. Bu teklifin yüzde 20’nin üzerinde olacağı belirtildi. Hükümet içinde çalışan grubun yüzde 22’lik bir teklif hesapladığı ancak bunun işçi tarafına henüz resmi ya da gayriresmi iletilmediği, yeni bir tur müzakere için de bir çağrı olmadığı öğrenildi.

Hafta sonunda, işçi kanadından hem HAK-İŞ, hem de TÜRK-İŞ başkanları, yasal olarak grev kararı aşamasına gelindiğini belirterek, işveren tarafının makul bir teklif getirmesini beklediklerini açıklamıştı.

Kamu toplu sözleşmesinde talep ve teklif arasındaki fark büyük

İşçi kanadı Şubat ayında açıkladığı ve işverene verdiği talebinde, birinci altı ay için yüzde 50 ücret artışı yanında, en düşük ücretin günlük 1800TL’ye yükseltilmesi ve altı aylık dilimlerde refah payı artışı istedi.

Hükümet tarafı ise hem refah payı, hem de en düşük ücrete ilişkin görüş dahi sunmadan, birinci altı ay için, ilk teklifte yüzde 16, ikinci teklifinde yüzde 17 artış önerdi. İşçi kanadı üçüncü teklif ve masada müzakereye ağırlık veriyor.