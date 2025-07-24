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KPSS 2025 sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilirler.

Haber Merkezi
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KPSS 2025 sonuçları açıklandı
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ÖSYM’den yapılan açıklamada, "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

KPSS-2025/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/1 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler

KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayımlandı.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanına göre tercih yapan toplam 292 bin 377 adayın 2 bin 655'i ilgili programlara yerleşirken, lisans kadrosunda 18 kişilik boş kontenjan kaldı.

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