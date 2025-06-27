SON DAKİKA... 600 bin kamu işçisi için hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu
Son dakika haberi... 600 bin kamu işçisi için hükümet ikinci zam teklifini açıkladı.
Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.
2026 yılı için ise teklif değimedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.
Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.