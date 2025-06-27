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SON DAKİKA... 600 bin kamu işçisi için hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu

Son dakika haberi... 600 bin kamu işçisi için hükümet ikinci zam teklifini açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... 600 bin kamu işçisi için hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu
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Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.

2026 yılı için ise teklif değimedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

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