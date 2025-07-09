  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Philip Morris sigara grubuna zam geldi
Takip Et

Philip Morris sigara grubuna zam geldi

Philip Morris A.Ş. bünyesindeki sigara markalarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Philip Morris sigara grubuna zam geldi
Takip Et

Philip Morris A.Ş. bünyesindeki sigara markalarına 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Yeni fiyat listesine göre sigaralarda 2 ila 5 TL arasında artış yaşandı.

Zam sonrası güncellenen fiyatlar

Parliament grubu:

• Parliament Night Blue Pack / Long: 94 TL
• Parliament Aqua Blue Slims: 93 TL
• Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 92 TL
• Parliament Midnight Blue: 89 TL

Marlboro grubu:

• Marlboro Red Long: 92 TL
• Marlboro Red / Touch: 90 TL
• Marlboro Touch Blue / Gray / White: 90 TL
• Marlboro Edge: 88 TL
• Marlboro Edge Slims / Blue / Sky: 87 TL

Diğer markalar:

• Muratti: 87 TL
• Muratti Blu: 86 TL
• Lark: 86 TL
• Chesterfield: 85 TL
• L&M: 85 TL

Yeni fiyatların, tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemeleri ve artan maliyetler doğrultusunda belirlendiği bildirildi. Bu zam, 2025 yılı içerisinde yapılan ikinci büyük fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
2025 Temmuz otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Temmuz otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıEkonomi
Yıldız futbolcu Salah, Bodrum'dan 400 milyon TL'lik villa satın aldıYıldız futbolcu Salah, Bodrum'dan 400 milyon TL'lik villa satın aldıGündem
Yapay zeka Grok'un hakaret içeren linklerine erişim engeli getirildi!Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!Gündem

 

Ekonomi
Tavuk burgerin 9 yıllık enflasyonu asgari ücreti yarı yolda bıraktı!
Tavuk burgerin 9 yıllık enflasyonu asgari ücreti yarı yolda bıraktı!
Piyasadaki 200 TL’nin “inanılmaz” artışı!
8,5 MİLYONDAN 3,5 MİLYARA!
Bakanlık, hayvan pazarları ve yapay et tartışmalarına son noktayı koydu
Bakanlık, hayvan pazarları ve yapay et tartışmalarına son noktayı koydu
Devlet desteğiyle tesis kurdu; şimdi yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor
Devlet desteğiyle tesis kurdu; şimdi yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor
Düzceli güçler İstanbul’da buluştu: Ortak hedef Düzce’nin geleceği
Düzceli güçler İstanbul’da buluştu: Ortak hedef Düzce’nin geleceği
Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler...
Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler...