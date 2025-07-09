Philip Morris sigara grubuna zam geldi
Philip Morris A.Ş. bünyesindeki sigara markalarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Philip Morris A.Ş. bünyesindeki sigara markalarına 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Yeni fiyat listesine göre sigaralarda 2 ila 5 TL arasında artış yaşandı.
Zam sonrası güncellenen fiyatlar
Parliament grubu:
• Parliament Night Blue Pack / Long: 94 TL
• Parliament Aqua Blue Slims: 93 TL
• Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 92 TL
• Parliament Midnight Blue: 89 TL
Marlboro grubu:
• Marlboro Red Long: 92 TL
• Marlboro Red / Touch: 90 TL
• Marlboro Touch Blue / Gray / White: 90 TL
• Marlboro Edge: 88 TL
• Marlboro Edge Slims / Blue / Sky: 87 TL
Diğer markalar:
• Muratti: 87 TL
• Muratti Blu: 86 TL
• Lark: 86 TL
• Chesterfield: 85 TL
• L&M: 85 TL
Yeni fiyatların, tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemeleri ve artan maliyetler doğrultusunda belirlendiği bildirildi. Bu zam, 2025 yılı içerisinde yapılan ikinci büyük fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.