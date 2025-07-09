Philip Morris sigara grubuna zam geldi

Philip Morris A.Ş. bünyesindeki sigara markalarına 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Yeni fiyat listesine göre sigaralarda 2 ila 5 TL arasında artış yaşandı.

Zam sonrası güncellenen fiyatlar

Parliament grubu:

• Parliament Night Blue Pack / Long: 94 TL

• Parliament Aqua Blue Slims: 93 TL

• Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 92 TL

• Parliament Midnight Blue: 89 TL

Marlboro grubu:

• Marlboro Red Long: 92 TL

• Marlboro Red / Touch: 90 TL

• Marlboro Touch Blue / Gray / White: 90 TL

• Marlboro Edge: 88 TL

• Marlboro Edge Slims / Blue / Sky: 87 TL

Diğer markalar:

• Muratti: 87 TL

• Muratti Blu: 86 TL

• Lark: 86 TL

• Chesterfield: 85 TL

• L&M: 85 TL

Yeni fiyatların, tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemeleri ve artan maliyetler doğrultusunda belirlendiği bildirildi. Bu zam, 2025 yılı içerisinde yapılan ikinci büyük fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.