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Yıldız futbolcu Salah, Bodrum'dan 400 milyon TL'lik villa satın aldı

Premier Lig'de Liverpool formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah Bodrum'dan 400 milyon TL'lik villa satın aldı.

Haber Merkezi
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Yıldız futbolcu Salah, Bodrum'dan 400 milyon TL'lik villa satın aldı
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Premier Lig şampiyonu Liverpool ile sözleşme yenileyen 33 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. 

Salah'ın tanınmamak için şapka ve gözlük kullanması ile bir balıkçıda 60 bin lira hesap ödemesi gündem olurken, Bodrum'u çok beğenen yıldız oyuncu 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde bir villa satın aldı. 

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, İngiltere’de iş yaptığı ortağı Ahmet Karaçöl'ün daveti üzerine Bodrum'a gelen Salah, Küçükbük'te yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım yapıp Mare projesinden özel bir villa satın aldı. 

İşte Salah'ın o villası

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