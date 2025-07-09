Maliye’ye 2 bin 500 vergi başmüfettişi kadrosu

ANKARA (EKONOMİ) - Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’na kadro ihdası yapıldı.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 150 ateşe kadrosu, Maliye’de ise 2 bin 500 vergi başmüfettişi ve 1 Başkan Yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

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