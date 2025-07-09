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Maliye Bakanlığı işlenmiş kıymetli maden ithalatında da yetkili kılındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmiş kıymetli maden ithalatında da yetkili kılındı.

Haber Merkezi
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Maliye Bakanlığı işlenmiş kıymetli maden ithalatında da yetkili kılındı
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ANKARA (EKONOMİ)- Türk parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılarak kıymetli maden ithalatında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetki sınırı yeniden belirlendi.

Buna göre Bakanlık, işlenmemiş kıymetli madenler yanı sıra işlenmiş kıymetli madenlerin da farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemede yetkili olacak.

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