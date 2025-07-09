Kamuya olan borçta teminatsız tecil limiti 250 bin TL'ye yükseltildi
Kamu alacaklarında teminatsız tecil işlemi için belirlenen limit 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.
ANKARA (EKONOMİ)
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Amma Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un ‘tecil’ başlıklı 48’inci maddesinin 2’nci fıkrasındaki tutar yeniden belirlendi.
Buna göre amma borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 250 bin lirayı aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak.
Bunun üzerindeki tutarlarda teminat gösterilmesi zorunlu olacak.