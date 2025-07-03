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SON DAKİKA... ENAG, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi...Emekli ve memurun maaş zammı nedeniyle merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli oluyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 3.05 atarken son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... ENAG, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika haziran enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3.05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3.66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71.23 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verisini saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

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