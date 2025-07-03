SON DAKİKA... ENAG, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika haziran enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3.05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3.66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71.23 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verisini saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.