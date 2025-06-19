Çitlekçi 30. Yılında Güveni Ödüllendirdi: TOGG Sahiplerini Buldu

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet sunan Çitlekçi, 30. yıl dönümünü sadece bir kutlama değil, aynı zamanda sosyal bir teşekkür adımına dönüştürdü.

Markanın 3 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği ve Türkiye genelinden milyonlarca katılımın gerçekleştiği kampanya, 13 Haziran’da Ankara’da düzenlenen noter huzurundaki resmi çekilişle tamamlandı. Çekiliş sonucu belirlenen 30 talihlinin isimleri ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Kampanyanın en dikkat çekici yönü, Çitlekçi’nin yerli üretimi destekleyen vizyonu oldu. 30 TOGG’un hediye edilmesiyle hem ekonomik değer üretildi hem de yerli otomobilin yaygınlaşmasına katkı sağlandı.

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, kampanyanın amacını şu ifadelerle özetledi:

“30 yıllık başarı yolculuğumuz boyunca bizimle yol yürüyen her müşterimize karşı bir vefa borcumuz vardı. Bu organizasyonu planlarken önceliğimiz sadece hediye vermek değil; güven, şeffaflık ve karşılıklı bağlılık gibi değerlere anlamlı bir karşılık vermekti.” Ayrıca Tunç, sürecin noter ve Milli Piyango denetiminde, tamamen kamuya açık bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Çitlekçi, sektörde sadece ürün kalitesiyle değil, kurumsal sorumluluk anlayışıyla da fark yaratan örnek kampanyalara imza atmaya devam ediyor.

Çekilişle belirlenen 30 talihlinin tam listesi, Çitlekçi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE! TOGG KAZANAN TALİHLİLERİN RESMİ SONUÇLARI