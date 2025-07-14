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Türk Telekom'dan varlık kiralama şirketi kurma kararı

Türk Telekom, kira sertifikası ihraç edebilmek için anonim şirket statüsünde varlık kiralama şirketi kurma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Türk Telekom'dan varlık kiralama şirketi kurma kararı
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Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 100'üne sahip olduğu, ödenmiş sermayesi 250 bin TL'den az olmamak kaydıyla anonim şirket statüsünde bir varlık kiralama şirketi kurulmasına karar vermiştir." denildi.

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