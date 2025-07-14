Sağlıklı yaşam alanlarının anahtarı: Nem ve rutubete karşı doğru yalıtım

Yetersiz havalandırma, su sızıntıları, dış cephe yalıtım eksikliği ve yüksek nem oranı gibi nedenlerle oluşan rutubet; küf, mantar ve kötü koku gibi sorunlara zemin hazırlıyor. Uzun vadede ise özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde solunum yolu hastalıklarına, astıma, alerjilere ve bağışıklık sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Oysa doğru yalıtım uygulamalarıyla bu sorunların büyük ölçüde önüne geçmek mümkün.

Isı yalıtımı, binaların iç sıcaklığını sabit tutarak yoğuşmayı ve nem birikimini engellerken; dış cephe mantolama, su yalıtımı ve çift cam sistemleri gibi tamamlayıcı çözümler de nemin yapı içine sızmasını önlüyor. Bu sayede hem enerji verimliliği sağlanır hem de uzun vadede yapı ömrü koruyor.

Doğru yalıtım, sağlıklı yaşamın temeli

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, ısı yalıtımının nemle mücadeledeki rolüne dikkat çekerek şunları söylüyor: “Nemli ortamlar, küf ve mantar oluşumunu destekler. Isı yalıtımı ise duvarlarda yoğuşmayı engelleyerek bu oluşumların önüne geçer. Böylece, solunum problemlerine neden olabilecek zararlı partiküllerin oluşumu engellenir. Isı yalıtımı sayesinde hem evinizdeki konforu artırabilir hem de daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.”