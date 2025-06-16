İmamaoğlu hakim karşısında: Duruşma arasında gergin anlar yaşandı

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit", "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu salonda gerçekleştirildi.

Slogan ve alkışlarla karşılandı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu, “Akın Gürlek” davasında hâkim karşısına çıktı. Alkışlar eşliğinde salona giren İmamoğlu, “Türkiye seninle gurur duyuyor” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla karşılandı.

Savunmasına Ferdi Zeyrek'i anarak başladı

Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, sözlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı:

"Yanında olamadım. Bir ders bırakarak gitti. Yüz binlerce insanın bir yöneticiyi yas tutarak uğurlaması bu dünyaya ve Türkiye'ye büyük ders niteliğindedir. Ebediyete zarafetle yürüyen Başkanımızın sadece on dört aylık bir hizmetle bu gönül bağını kurması milletimizin adil, güler yüzlü, halkla iç içe olan, ayrım yapmayan 'Benden olmayan bertaraf olsun' demeyen bir yöneticiye duyduğu derin özlemi ve bu hasretin Manisa'da bir nebze giderilmiş olmasının yansımasıdır... Bu yaşanan duygu seli, birleştirici olmanın, insanı insan olduğu için kucaklamanın açık bir delili değilse, başka ne olabilir"

"3 kez seçim kazandığım için buradayım"

"İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır diyen zihniyete karşı üç kez seçimi kazandığım için buradayım ve tutsağım. Onun için zindandayım. Yoksullardan gençlere, çocuklardan kadınlara, herkesin derdine ortak olan, dertlerine çözüm üreten, halkçı bir belediyecilik. yaptığımız için milletimizin teveccühünü kazandığımız için buradayım. İstanbul'un muhafızı olduğumuz için buradayız. Kanala, ranta ve talana karşı durduğumuz için buradayım.

"Bu bir yargılama değil, doğrudan cezalandırma"

Ön seçimde, Türkiye ve dünya tarihinde ilk kez 15,5 milyon insanın oyunu aldığım için buradayım. Cumhurbaşkanı adayı olduğum için buradayım.

Biz yargılanmıyoruz. Bizim yargılandığımız falan yok. İftiralar, algı operasyonları, gizli tanık yalanları geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla esir tutuluyoruz. Bu bir yargılama değildir. Doğrudan cezalandırmadır. Yargılanmıyoruz

"Bunu kimse kabul edemez"

100 tane kurum ile iş yapana çete ve çetenin başı dersiniz. 95'i kendi partisinden. Oraları hiç görme, 5 tanesi CHP’li diye onları içeri al. Sonra o çete lideri dediğin adamı serbest bırak. Bunu kimse kabul edemez.

"Milletimizin on milyonlarca sesi arkamda"

Resmimi, sesimi, görüntümü, sosyal medyamı yasaklıyorsunuz. Milletin gönlünden beni silemeyeceksiniz.

Bilinmelidir ki bu ülkeyi ayakta tutan ne silah gücüdür ne servet birikimidir. Bu ülkeyi ayakta tutan tek şey adalettir, haktır ve hukuktur ve adaletin olmadığı bir memlekette bilmeliyiz ki ne yatırım olur, ne huzur olur, ne refah olur. Bu mücadelede yalnız değilim. O yüzden bu mücadelede milletimizin on milyonlarca sesi arkamda. Ben onu hissediyorum. Herkesin evladı için güzel bir gelecek ve adalet sistemi vaat ediyorum. Onun bir neferi olacağımı, onun mücadelecisi olacağımı ve bunun her daim arkasında duracağımı ifade ediyorum.

"Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni"

Jandarma, bu 5 dakikalık süreçte İmamoğlu'nu salondan çıkarmak istedi. Tepki gösteren İmamoğlu, "Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni" dedi ve yerine oturdu. İmamoğlu, Özgür Özel’e dönerek "Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

Duruşma ertelendi

Sanık müdafilerine esasa dair mütalaayı incelemeleri için 10 günlük süre verildi. Duruşma, 16 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.

2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada Özgür Özel ve partililer de izleyici olarak yer aldı

Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de izleyici olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu belirtti.

Siyasi yasak da talep edildi

Mütalaada ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin de uygulanması talep edildi. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla devam etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içeriklerinin olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu aktarılan iddianamede, Gürlek'in görev yaptığı dönemlerde ve DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği kaydediliyor.

Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef gösterip, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu, söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı belirtilen iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer alıyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında ise mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden birini, görevli tek bilirkişi gibi göstererek gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstererek ve bu amaçla ismini de açıklayarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği tespitine ilişkin soruşturmaya değiniliyor.

İki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiğine işaret edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.