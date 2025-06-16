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Toplam ciro yıllık yüzde 32,7 arttı

TÜİK verilerine göre, toplam ciro nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı.

Haber Merkezi
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Toplam ciro yıllık yüzde 32,7 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ciro Endeksleri, Nisan 2025 verilerini açıkladı.  

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 22,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 41,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 42,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Nisan ayında aylık yüzde 0,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 7,0 arttı.

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