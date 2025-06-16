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DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracak

DEM Parti Eş Genel Başkanları; Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Can Atalay ve Ahmet Saymadi'nin aralarında bulunduğu tutukluları ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracak.

Haber Merkezi
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracak
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Ekrem İmamoğlu dahil Silivri'deki tutuklularla görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracak.

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre heyet, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Parkı Davası tutuklularından Can Atalay ile Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi'yi ziyaret etme talebinde bulunacak.

Parti yetkilileri, birkaç hafta önce yaptıkları açıklamada Silivri'ye gitmek için bakanlığa başvuracaklarını belirtmiş ve bayramdan sonra Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ziyaret etmek istediklerini söylemişlerdi.

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