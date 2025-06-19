CHP’li Zeynel Emre’den asgari ücret için ara zam çağrısı: Reel kayıp anayasal bir ihlaldir

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emre, milyonlarca asgari ücretli çalışanın ve ailelerinin artan enflasyon karşısında korunmadığını belirtti.

“Asgari ücret ekonomik ve sosyal durum gözetilerek belirlenmeli”

Zeynel Emre, önergesinde asgari ücretin belirlenmesinde esas alınan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine ve Anayasa’nın 55. maddesine dikkat çekti. Asgari ücretin, işçinin ekonomik ve sosyal durumunu gözeterek belirlenmesi gerektiğini hatırlatan Emre, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Temmuz ayı ara zamlarının 2025 yılında da gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

“Asgari ücretlinin maaşında yüzde 15'lik reel bir kayıp var”

Emre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı enflasyon oranını yüzde 44,38 olarak açıkladığını, ancak bu enflasyona rağmen asgari ücrete yapılan zammın yüzde 30'da kaldığını hatırlatarak, bu durumun asgari ücretlinin maaşında yaklaşık yüzde 15'lik reel bir kayba yol açtığını belirtti.

OVP ve TCMB uyarısı: Hedefler tutmuyor

Milletvekili Zeynel Emre, 2023 yılında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı için öngörülen yüzde 33’lük enflasyon hedefinin tutmadığını, revize edilen OVP’de 2025 için belirlenen yüzde 17,5’lik hedefin ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından yüzde 24 seviyelerinde gerçekleşeceği yönünde revize edildiğini hatırlattı.

Zeynel Emre hükümetin sessizliğini eleştirdi

“Düşük tutulan ama tutturulamayan enflasyon hedefleri nedeniyle maaşlardaki reel kayıplar her geçen ay artmaktadır” diyen Emre, bu tablo karşısında hükümetin sessizliğini eleştirdi.

Zeynel Emre'nin Bakan Işıkhan’a yönelttiği sorular arasında şu başlıklar öne çıktı:

- Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı kaçtır? Toplam istihdama oranı nedir?

- Resmi enflasyon yüzde 44,38 iken, neden yüzde 30 zam yapılmıştır? Bu fark nasıl telafi edilecektir?

- Asgari ücret artışı ile enflasyon verileri arasındaki makas büyürken bu durum gelir adaletsizliğini derinleştirmiyor mu?

- Devletin Anayasa’da belirtilen “çalışanların geçim şartlarını gözetme” yükümlülüğü ihlal edilmekte midir?

- 2022 ve 2023’te olduğu gibi, bu yıl da ara zam yapılması gündeme gelecek midir?

- Asgari ücret belirlenirken kullanılan veri setleri ve sepet hesaplama yöntemi güncellenecek midir?

“Yalnızca ekonomik değil, Anayasal bir sorundur”

Emre, hükümetin açıklanan veriler ile gerçek yaşam koşulları arasındaki farkı görmezden geldiğini belirterek, “Asgari ücretli, resmi verilerin bile altında bir zamla geçinmeye çalışıyor. Bu durum yalnızca ekonomik değil, Anayasal bir sorundur” ifadelerini kullandı.