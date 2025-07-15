  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 64 ilde FETÖ'ye operasyonda 306 şüpheli yakalandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: 64 ilde FETÖ'ye operasyonda 306 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli olarak son iki gün içinde 64 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 306 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: 64 ilde FETÖ'ye operasyonda 306 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve İzmir merkezli olarak son iki günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve İzmir merkezli Adana,

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

FETÖ terör örgütünün “Finans Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunmak, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, Örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlamaIKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlamaDünya

 

Çin’de sanayi hızlandı, tüketim yavaşladı: Emlak sektörü kan kaybettiÇin’de sanayi hızlandı, tüketim yavaşladı: Emlak sektörü kan kaybettiKüresel Ekonomi

 

Gündem
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'dan, parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklama
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'dan, parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklama
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli
Boğaz'daki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere erişim engeli
Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
Ekonomi yönetiminden 15 Temmuz mesajı: "Zaferin adı Türkiye"
Ekonomi yönetiminden 15 Temmuz mesajı: "Zaferin adı Türkiye"
İmamoğlu: Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız
İmamoğlu: Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız
Mehmet Şimşek borç yapılandırmalarına karşı çıktı! Nedeni ise...
Mehmet Şimşek borç yapılandırmalarına karşı çıktı! Nedeni ise...