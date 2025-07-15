  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama
Takip Et

IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Duhok kentinin Amediye bölgesindeki Sersing petrol sahasında bir patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama
Takip Et

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Duhok kentinin Amediye bölgesindeki Sersing petrol sahasında bir patlama meydana geldi. Bölge medyası patlamanın kimin gerçekleştirdiği belli olmayan bir saldırıdan kaynaklandığını ileri sürdü.

Şirket Sersing sahasındaki olayı doğruladı

Patlamanın gerçekleştiği petrol sahası ABD merkezli bir enerji şirketi olan HKN Energy tarafından işletiliyor. Şirket Sersing sahasındaki olayı doğrularken türm personelin güvende olduğunu belirtti. Bugün yerel saatle yaklaşık 07.00’de üretim tesislerinden birinde bir patlama meydana geldiğini duyuran şirket, tesisin halen yanmakta olduğunu ve acil müdahale ekipleri durumu kontrol altına almak için aktif olarak çalıştığını ifade etti.

HKN Energy, patlamanın nedeninin şu anda soruşturulduğunu belirtse de bölge medyası patlamanın kimin gerçekleştirdiği belli olmayan bir saldırıdan kaynaklandığını ileri sürüyor.

Adıyaman’da ormanlık alanda yangın! Söndürme çalışmaları sürüyorAdıyaman’da ormanlık alanda yangın! Söndürme çalışmaları sürüyorGündem

 

Beklenen Marmara depremi | Prof. Dr. Üşümezsoy en riskli iki bölgeyi açıkladıBeklenen Marmara depremi | Prof. Dr. Üşümezsoy en riskli iki bölgeyi açıkladıGündem

 

Dünya
Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme
Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme
Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi
Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi
AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız
AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız
AB Dışişleri Bakanları, İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
AB Dışişleri Bakanları, İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti
Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi