  3. Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun
Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Silivri'ye gelen Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, "Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir" dedi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. 

Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.  

Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz. 

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi.

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. 

Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. 

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni."

