Dünya otomotiv devi artık silah üretecek!

ABD’nin uyguladığı yüksek ithalat vergileri, küresel otomobil üreticilerini milyarlarca dolarlık zararlar yazmaya, kar uyarıları yapmaya ve fiyat artırmaya zorladı. Avrupa Birliği ile ABD arasında varılan yeni ticaret anlaşmasıyla birlikte AB üretimi otomobillere uygulanan gümrük vergisi yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürüldü. Ancak bu oran, Trump’ın ticaret savaşlarını başlatmasından önceki yüzde 2,5’lik seviyenin hâlâ oldukça üzerinde.

Alman otomobil üreticileri ve parça tedarikçileri, bu yeni küresel ticaret düzeninde savunma sektörünü büyüme potansiyeli olan yeni bir alan olarak değerlendiriyor. Avrupa genelinde artan savunma bütçeleri bu ilgiyi daha da güçlendiriyor.

Bloomberg'ün bildirdiğine göre, Porsche AG ve Volkswagen AG'nin sahibi olan Porsche Automobil Holding SE, savunma sanayi yatırımları için ortaklarla birlikte yeni bir yatırım platformu kurduğunu duyurdu. Şirket, daha önce yatırımlarında hem askeri hem de sivil kullanım şartı ararken, bu kriteri kaldırarak tamamen savunma odaklı girişimlere yönelmeye karar verdi.

"Değişen jeopolitik koşullar ve artan güvenlik politikası gereklilikleri çerçevesinde, Porsche SE savunma ve güvenlik sektöründe önemli gelişim potansiyeli görüyor ve bundan faydalanmayı hedefliyor."

Mart ayında savunma ve altyapı alanlarını uzun vadeli yatırım hedefi olarak değerlendirmeye başladığını duyuran Porsche SE, yeni fon dışında da savunma sektörüne doğrudan yatırım fırsatlarını yakından incelediğini belirtti. Uydu gözetimi, sensör sistemleri, siber güvenlik, lojistik ve tedarik altyapıları şirketin ilgi alanlarının başında geliyor.

Ne olmuştu?

Almanya parlamentosunun geçtiğimiz mart ayında 500 milyar euroluk bir altyapı fonu oluşturmayı ve savunma harcamalarını artırmayı onaylaması, inşaat ve savunma şirketlerinin hisselerinde sıçramaya neden olmuştu. Yatırımcılar, bu harcama dalgasının Avrupa ekonomisine canlılık kazandırabileceğini umut ediyordu.

Porsche SE Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Lutz Meschke, şirketin yeni yatırımlarının finansal getiri sağlaması ve Volkswagen ile Porsche AG’nin rekabet gücünü artırabilecek teknolojilere erişim sunması gerektiğini belirtmişti. Meschke, aynı zamanda Porsche AG’nin eski mali işler sorumlusu.

Reuters'a göre Porsche ve Piech ailelerinin kontrolündeki Porsche SE, Volkswagen Grubu’nun yüzde 31,9 hissesine ve yüzde 53,3 oy hakkına sahip. Ayrıca, lüks otomobil üreticisi Porsche AG’nin de yüzde 12,5’ine sahip; geri kalan büyük hisse ise Volkswagen Grubu’nda bulunuyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch, Porsche SE’nin Volkswagen ya da Porsche AG’deki hisselerini satmayı planladığı yönündeki söylentileri yalanlamış, ancak yeni bir “ana yatırım” eklemeyi “rahatlıkla hayal edebileceklerini” ifade etmişti.