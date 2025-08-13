Dünyanın 2 numaralı kripto parası için çılgın tahmin

Standard Chartered, çarşamba günü ether için yıl sonu hedefini 4.000 dolardan 7.500 dolara yükselttiğini açıkladı. Bu yukarı yönlü revizyon, son aylarda endüstri katılımındaki iyileşme ve Ethereum hazine şirketlerinin ortaya çıkışı gerekçe gösterilerek yapıldı.

Aracı kurum ayrıca, 2028 yıl sonu ether tahminini de 7.500 dolardan 25.000 dolara çıkardı. Dünyanın iki numaralı kripto para birimi, en son Kasım 2021'de görülen 4.679,47 dolar seviyesinden işlem görmekteydi.